Константин Кучаев: "У молодежи ЦСКА есть огромный шанс проявить себя"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) отметил, что встреча получилась сложной. По его словам, первый гол стал ключевым моментом в игре.
– Игра получилась сложной, - цитирует пресс-служба клуба Кучаева. - "Ростов" – такая команда, которая отсиживается в обороне и действует на контратаках. Нам было тяжело взламывать эту оборону. Хорошо, что получилось забить со стандарта, выжать максимум из игры и выиграть.
– Какой момент стал ключевым в игре?
– Первый гол. "Ростов" немного раскрылся, поскольку им надо было отыгрываться, и стало чуть легче.
– На что просили обратить внимание тренеры?
– Обращали внимание на то, что "Ростов" опасен на контратаках, что очень плотно обороняется. Надо было быстро переводить мяч с фланга на фланг и реализовывать свои моменты.
– О чем просили именно вас при выходе на замену?
– Просили сыграть против быстрого игрока – Муссы Думбия, не давать ему разворачиваться и за счет свежести самому выбегать вперед.
– Есть ощущение, что тренеры рассчитывают на молодежь, и что вы часть команды?
– Мы стараемся помогать команде. У нас очень плотный график, другие игроки устают, мы помогаем чем можем. У нас есть огромный шанс проявить себя.
– Но у вас никакого мандража нет?
– Такого нет. Просто хочется не ошибаться на поле, принимать больше правильных решений и помогать команде.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-kuchaev-pervyy-gol-stal-klyuchevym-momentom-matcha/