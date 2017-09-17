Константин Кучаев: "У молодежи ЦСКА есть огромный шанс проявить себя"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) отметил, что встреча получилась сложной. По его словам, первый гол стал ключевым моментом в игре.

– Игра получилась сложной, - цитирует пресс-служба клуба Кучаева. - "Ростов" – такая команда, которая отсиживается в обороне и действует на контратаках. Нам было тяжело взламывать эту оборону. Хорошо, что получилось забить со стандарта, выжать максимум из игры и выиграть.

– Какой момент стал ключевым в игре?

– Первый гол. "Ростов" немного раскрылся, поскольку им надо было отыгрываться, и стало чуть легче.

– На что просили обратить внимание тренеры?

– Обращали внимание на то, что "Ростов" опасен на контратаках, что очень плотно обороняется. Надо было быстро переводить мяч с фланга на фланг и реализовывать свои моменты.

– О чем просили именно вас при выходе на замену?

– Просили сыграть против быстрого игрока – Муссы Думбия, не давать ему разворачиваться и за счет свежести самому выбегать вперед.

– Есть ощущение, что тренеры рассчитывают на молодежь, и что вы часть команды?

– Мы стараемся помогать команде. У нас очень плотный график, другие игроки устают, мы помогаем чем можем. У нас есть огромный шанс проявить себя.

– Но у вас никакого мандража нет?

– Такого нет. Просто хочется не ошибаться на поле, принимать больше правильных решений и помогать команде.