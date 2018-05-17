18:54 | Футбол — РФПЛ

Константин Кучаев: "Операция прошла успешно. Спасибо всем, кто поддерживал меня"

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сообщил, что успешно перенес операцию и поблагодарил болельщиков за поддержку.

 - Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за меня, - написал футболист в Инстаграме. -  Операция прошла успешно.

Игрок получил разрыв крестообразных связок колена в матче с тульским "Арсеналом" (6:0).20-летний хавбек в завершившемся сезоне провел 21 матч за ЦСКА в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

Все о чемпионате России по футболу

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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russkij

Константину, скорейшего восстановления и удачной карьеры.

19:59

Andrey6201

Здоровья,земляк!

19:08

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