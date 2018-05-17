Константин Кучаев: "Операция прошла успешно. Спасибо всем, кто поддерживал меня"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сообщил, что успешно перенес операцию и поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за меня, - написал футболист в Инстаграме. - Операция прошла успешно.

Игрок получил разрыв крестообразных связок колена в матче с тульским "Арсеналом" (6:0).20-летний хавбек в завершившемся сезоне провел 21 матч за ЦСКА в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

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