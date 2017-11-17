Константин Кучаев: "Если "Локомотив" идет на первом месте, значит, они это заслужили"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев выразил мнение, что "Локомотив" заслуженно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. При этом хавбек подчеркнул, что еще рано петь дифирамбы железнодорожникам.

– Дзагоев в недавнем интервью сказал, что в России можно играть в футбол только с "Краснодаром", "Зенитом" и "Спартаком". Согласны с ним?

– Отчасти это правда. Некоторые команды приезжают не играть в футбол, а мешать сопернику, закрываясь в обороне и мечтая о ничьей, а не о победе.

– В этом списке нет лидера чемпионата – "Локомотива". С железнодорожниками тоже нельзя играть в футбол?

– В нашем матче с трибуны показалось, что ЦСКА зажал "Локомотив" на своей половине и вообще не давал продохнуть. Если бы не удаление Хосонова… Сомневаюсь, что красно-зеленые смогли бы зацепиться даже за ничью.

– Лидерство "Локомотива" заслуженно?

– Рано делать прогнозы и петь дифирамбы железнодорожникам. Все выводы сделаем по окончании чемпионата. Если "Локомотив" идет на первом месте, значит, команда это заслужила. (Павел ГУРЕВИЧ)

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