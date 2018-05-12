Константин Кучаев: "Доволен, что в этом сезоне удавалось играть более-менее постоянно"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что самое главного для него сейчас - восстановиться после травмы. 20-летний игрок получил разрыв крестообразной связки колена 6 мая в матче 29-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (6:0).



- Для вас нынешний сезон - первый полноценный на взрослом уровне. Более тридцати матчей в основном составе - это действительно впечатляет!



- Я доволен тем, что играть удавалось более-менее постоянно, это не может не радовать. Но нельзя заблуждаться на этот счет, во многом это аванс. Любому молодому футболисту хочется проводить на поле больше времени, но это невозможно без качественного роста. Сейчас самое главное - восстановиться после полученной травмы, этому я и буду посвящать все свободное время.



- Мы насчитали четыре позиции, в которых вы выходили на поле в нынешнем сезоне: по обоим флангам, под нападающими и опорником. Раньше, это наблюдение еще по молодежке, вам комфортнее всего было играть атакующего полузащитника. Сейчас что-то поменялось?



- Да нет, все так и осталось (улыбается). Удобнее и привычнее мне именно в центре. Но в интересах команды приходится подстраиваться, выступать на разных позициях. Хорошо, если получается заменить других наших футболистов, как минимум не оплошать. Если тренер требует этого, я готов. Самое главное - играть.



- Вот цифры, которые игнорировать нельзя: только Игорь Акинфеев и вы этой весной сыграли в еврокубках все шесть матчей от звонка до звонка. Совсем далеким от футбольных реалий людям мы поясняем, что в Лиге Европы лимит на легионеров не действует…



– (Улыбается) Только сейчас узнал об этой статистике. Но обольщаться не собираюсь, наши лидеры до этого провели слишком много игр, и со стороны нашего тренерского штаба логичнее, наверное, было где-то дать отдохнуть им, нежели мне. Может быть, у меня к тому моменту просто оставалось чуть больше сил, чем у них.



В нынешнем сезоне Кучаев провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.