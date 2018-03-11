Константин Кучаев: "ЦСКА жизненно необходимо набрать три очка с "Ахматом"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" заявил, что армейцам нужно сделать все возможное, чтобы обыграть соперника. Напомним, что столичный клуб идет на 5-м месте в турнирной таблице, "Ахмат" занимает 9-ю строчку.

– Играть на выезде в Грозном всегда непросто, – приводит слова Кучаева официальный Твиттер ЦСКА. – "Ахмат" умеет обороняться, но мы постараемся вскрыть их защиту и одержать победу. В нынешней турнирной ситуации нам жизненно необходимо набрать три очка.

Напомним, что матч состоится сегодня, в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи