Константин Кучаев: "ЦСКА важно закрепиться в первой тройке – будем играть только на победу"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что игры в Казани всегда проходят непросто. Также хавбек отметил, что армейцы успели восстановиться после игры Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0), которая состоялась 22 ноября.

– У команды было достаточно времени, чтобы восстановиться после игры с "Бенфикой", – цитирует Твиттер ЦСКА Кучаева. – Игры в Казани всегда даются тяжело, но нам важно закрепиться в первой тройке. Поэтому будем играть только на победу.

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 29 очков. У идущего первым "Локомотива" - 36 баллов. Вторую строчку занимает "Зенит" (33).

Напомним, матч "Рубин" – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.