Константин Кучаев: "ЦСКА надо забить, чтобы все прошло как надо"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после первого тайма матча 21-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что армейцам не хватает реализации. По мнению футболиста, столичному клубу нужно ловить соперника на их контратаках.

– Не хватает реализации, моментов мы создали достаточно, было два стопроцентных, – сказал во флеш-интервью Кучаев. – Нам надо забить, чтобы все прошло как надо. "Урал" большую часть времени сидит в обороне, пытается играть на контратаках. Нужно прикрывать их и стараться поймать на их игре.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"