15:20 | Футбол — РПЛ

Константин Кучаев: "Ахмат" практически не создал моментов у ворот ЦСКА"

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Полузащитник ЦСКА  Константин Кучаев отметил, что матч 15-го тура премьер-лиги с "Ахматом" дался его команде непросто. Армейцы на выезде одержали победу со счетом 2:0.

– Обеим командам было очень тяжело, – цитирует официальный сайт ЦСКА Кучаева. – Но я считаю, мы заслужили победу, потому что моментов у наших ворот "Ахмат" практически не создал. Были неприятные подходы, но до опасности дело не доходило, поэтому результат закономерен. Разбирали игру соперника очень подробно – все позиции, все игровые действия. Как именно – пускай это останется внутри команды (улыбается).

– Вы впервые появились на поле после долгого перерыва. О чем просили тренеры?

– Я выходил освежить центр, потому что много у кого к тому моменту закончились силы. Ребята ездили в сборные, возвращаться после этого в чемпионат всегда тяжело. К тому же и у "Ахмата" параллельно проходили замены.

– Не было ли естественного желания чуть поберечь ногу?

– В игре об этом не думаешь, не побежать, аккуратно сыграть, – такого нет. Действовал так же, как и раньше, ничего не поменялось.

Ахмат - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/konstantin-kuchaev-zhelaniya-poberech-nogu-ne-bylo-igral-tak-zhe-kak-i-ranshe/

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