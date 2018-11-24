Константин Кучаев: "Ахмат" практически не создал моментов у ворот ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отметил, что матч 15-го тура премьер-лиги с "Ахматом" дался его команде непросто. Армейцы на выезде одержали победу со счетом 2:0.

– Обеим командам было очень тяжело, – цитирует официальный сайт ЦСКА Кучаева. – Но я считаю, мы заслужили победу, потому что моментов у наших ворот "Ахмат" практически не создал. Были неприятные подходы, но до опасности дело не доходило, поэтому результат закономерен. Разбирали игру соперника очень подробно – все позиции, все игровые действия. Как именно – пускай это останется внутри команды (улыбается).

– Вы впервые появились на поле после долгого перерыва. О чем просили тренеры?

– Я выходил освежить центр, потому что много у кого к тому моменту закончились силы. Ребята ездили в сборные, возвращаться после этого в чемпионат всегда тяжело. К тому же и у "Ахмата" параллельно проходили замены.

– Не было ли естественного желания чуть поберечь ногу?

– В игре об этом не думаешь, не побежать, аккуратно сыграть, – такого нет. Действовал так же, как и раньше, ничего не поменялось.