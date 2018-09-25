Константин Кинчев: "Дзюба - крутой, а наш чемпионат - унылое г*о"

Российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев в интервью программе "Вдудь" рассказал о сборной России, любимом игроке и качестве чемпионата страны.

– Из-за кого мы не вышли в полуфинал ЧМ? Из-за Смолова. На мой взгляд, это пижонство, – отметил Кинчев. – А как это еще расценивать? Еще шлепнул не по центру ворот, а в тот угол, куда упал вратарь. Если уж этот удар исполнять, то по центру и на другой высоте.

Любимый игрок в сборной России? Конечно, Дзюба. Он крутой.

– Что вас больше всего бесит в российском футболе?

– Лень. Просто выбешивает меня. Черчесову удалось переломить этот барьер. Как только этот барьер был сломан, все побежали. Все начали рубиться. За такой сборной наблюдать одно удовольствие. Возникает радость и гордость.

– Лень не наш ген?

– Да. Это наш ген. С ней удалось побороться Черчесову. А начинаешь чемпионат смотреть, это унылое г*ще. Все ходят, игра идет на расслабончике.