Константин Кинчев: "Болел за ЦСКА, а играл за "Спартак". Теперь я за "Зенит", конечно"

Российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев в интервью программе "Вдудь" рассказал о своих футбольных пристрастиях.

– Я за "Спартак" никогда не болел. Когда жил в Москве, болел за ЦСКА, а играл за "Спартак". Я жил на Мазутке, а это, считай, Сокольники, а там все спартаковские школы.

Теперь я за "Зенит", конечно. Если я играл за "Спартак" и болел за ЦСКА, то я теперь смело могу болеть за "Зенит".

Когда меня позвали спеть на вираж, я это принял за честь. Когда пацаны приглашают вместе с ними спеть, это афигенное ощущение. По вштыриванию это мощнее, чем концерт.