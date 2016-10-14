Константин Глазачев: "Сейчас "Спартак" – сильнейший клуб России"

Нападающий хоккейного "Спартака" Константин Глазачев считает одноименный футбольный клуб самым сильным в России на данный момент. Он отметил большую роль в успехе команды главного тренера Массимо Карреры.

– На ваш взгляд, что изменилось с приходом в "Спартак" Массимо Карреры?

– Мне кажется, изменилась эмоциональная составляющая. Не знаю, какая атмосфера была в команде при Аленичеве – общался с ребятами уже после прихода Карреры. Они говорят только о том, что сейчас у них дружный сплоченный коллектив, что они выходят на игру и бьются друг за друга, за "Спартак". Это немаловажно. Да, понятное дело, он хороший тактик, но, думаю, в первую очередь, он – хороший мотиватор, и именно за счет этого "Спартак" сейчас так хорошо и уверенно выглядит.

– Знакомые в футбольном "Спартаке" появились?

– Да, познакомился с Артемом Ребровым – очень хороший парень. У него, кстати, сын тоже занимается хоккеем. Вот позвал футбольных одноклубников к нам на матч – надеюсь, они будут на трибунах.

– В этом году "Спартаку" по силам замахнуться на "золото"?

– Думаю, да. Конечно, пока сыграно только шесть игр, и тяжело сказать конкретно, но на этот момент считаю "Спартак" сильнейшим в России. А видел я уже много команд, видел игру их соперников.