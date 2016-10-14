22:50 14 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Константин Глазачев: "Сейчас "Спартак" – сильнейший клуб России"

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Нападающий хоккейного "Спартака" Константин Глазачев считает одноименный футбольный клуб самым сильным в России на данный момент. Он отметил большую роль в успехе команды главного тренера Массимо Карреры.

– На ваш взгляд, что изменилось с приходом в "Спартак" Массимо Карреры?

– Мне кажется, изменилась эмоциональная составляющая. Не знаю, какая атмосфера была в команде при Аленичеве – общался с ребятами уже после прихода Карреры. Они говорят только о том, что сейчас у них дружный сплоченный коллектив, что они выходят на игру и бьются друг за друга, за "Спартак". Это немаловажно. Да, понятное дело, он хороший тактик, но, думаю, в первую очередь, он – хороший мотиватор, и именно за счет этого "Спартак" сейчас так хорошо и уверенно выглядит.

– Знакомые в футбольном "Спартаке" появились?

– Да, познакомился с Артемом Ребровым – очень хороший парень. У него, кстати, сын тоже занимается хоккеем. Вот позвал футбольных одноклубников к нам на матч – надеюсь, они будут на трибунах.

– В этом году "Спартаку" по силам замахнуться на "золото"?

– Думаю, да. Конечно, пока сыграно только шесть игр, и тяжело сказать конкретно, но на этот момент считаю "Спартак" сильнейшим в России. А видел я уже много команд, видел игру их соперников.

Дополнительная информация

http://www.spartak.ru/news/konstantin-glazachev-mne-i-seychas-kazhetsya-chto-vsye-vperedi/

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Jean4

Веселый парень, с чувством юмора. =)))

00:12

Данил эксперт

а спорт экспресс и рады такую чушь запостить, вы бы ещё на секторе мясных про Спартак спрашивали

00:04

mr.objectivity

Как же легко жить на свете дебилам...

23:58 14 октября

sadmur

Ой

23:54 14 октября

Adro

наверное шайбой в голову получил

23:44 14 октября

Ivenhoe

Очень авторитетное мнение одного из игроков одной из самых заштатных команд кхл.

23:36 14 октября

Адекватный Зритель_

Ждёт, что в порядке "алаверды", Глушаков сильнейшим клубом хоккейный Спартак назовёт.

23:26 14 октября

Вася-СвинопаС

Господи помолимся! За великий, могучий, единый, непобедимый Спартак! Оле! ЦЭ-ЭС-КА всегда будет МяСом!!!...в сбрую одетые и поиметые..

23:20 14 октября

MrSNik

чушь ДНКовская

23:18 14 октября

Чупа-чупас

Ну что тут скажешь - "свидетели иеговы"...

23:13 14 октября

rob3906

Наконец-то известных и авторитетных людей начали опрашивать. Вот лично для меня мнение Глазуничева - это всё!

23:13 14 октября

The glory !

Сектант............

23:13 14 октября

Дузер

Вот тут как раз лучше жевать чем говорить!Особенно с АЕКом была показана сила и мощь)))

23:09 14 октября

Вася-СвинопаС

Воистину так!

23:03 14 октября

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