Константин Глазачев: "Сейчас "Спартак" – сильнейший клуб России"

Нападающий хоккейного "Спартака" Константин Глазачев считает одноименный футбольный клуб самым сильным в России на данный момент. Он отметил большую роль в успехе команды главного тренера Массимо Карреры.
– На ваш взгляд, что изменилось с приходом в "Спартак" Массимо Карреры?
– Мне кажется, изменилась эмоциональная составляющая. Не знаю, какая атмосфера была в команде при Аленичеве – общался с ребятами уже после прихода Карреры. Они говорят только о том, что сейчас у них дружный сплоченный коллектив, что они выходят на игру и бьются друг за друга, за "Спартак". Это немаловажно. Да, понятное дело, он хороший тактик, но, думаю, в первую очередь, он – хороший мотиватор, и именно за счет этого "Спартак" сейчас так хорошо и уверенно выглядит.
– Знакомые в футбольном "Спартаке" появились?
– Да, познакомился с Артемом Ребровым – очень хороший парень. У него, кстати, сын тоже занимается хоккеем. Вот позвал футбольных одноклубников к нам на матч – надеюсь, они будут на трибунах.
– В этом году "Спартаку" по силам замахнуться на "золото"?
– Думаю, да. Конечно, пока сыграно только шесть игр, и тяжело сказать конкретно, но на этот момент считаю "Спартак" сильнейшим в России. А видел я уже много команд, видел игру их соперников.
Дополнительная информация
http://www.spartak.ru/news/konstantin-glazachev-mne-i-seychas-kazhetsya-chto-vsye-vperedi/
Jean4
Веселый парень, с чувством юмора. =)))
00:12
Данил эксперт
а спорт экспресс и рады такую чушь запостить, вы бы ещё на секторе мясных про Спартак спрашивали
00:04
mr.objectivity
Как же легко жить на свете дебилам...
23:58 14 октября
sadmur
Ой
23:54 14 октября
Adro
наверное шайбой в голову получил
23:44 14 октября
Ivenhoe
Очень авторитетное мнение одного из игроков одной из самых заштатных команд кхл.
23:36 14 октября
Адекватный Зритель_
Ждёт, что в порядке "алаверды", Глушаков сильнейшим клубом хоккейный Спартак назовёт.
23:26 14 октября
Вася-СвинопаС
Господи помолимся! За великий, могучий, единый, непобедимый Спартак! Оле! ЦЭ-ЭС-КА всегда будет МяСом!!!...в сбрую одетые и поиметые..
23:20 14 октября
MrSNik
чушь ДНКовская
23:18 14 октября
Чупа-чупас
Ну что тут скажешь - "свидетели иеговы"...
23:13 14 октября
rob3906
Наконец-то известных и авторитетных людей начали опрашивать. Вот лично для меня мнение Глазуничева - это всё!
23:13 14 октября
The glory !
Сектант............
23:13 14 октября
Дузер
Вот тут как раз лучше жевать чем говорить!Особенно с АЕКом была показана сила и мощь)))
23:09 14 октября
Вася-СвинопаС
Воистину так!
23:03 14 октября