Константин Эрнст: "Когда российские клубы будут играть зрелищно, Первый канал проявит интерес"

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что футбол вернется на канал, когда российские команды будут демонстрировать яркий футбол.
- Когда российские клубы будут играть достаточно зрелищно и хорошо, тогда интерес и будет проявлен. Пока и наша сборная еще не играет так, хотя мы ее показываем, - цитирует "Р-Спорт" Эрнста.
Трубадур
правильно... ногомяч можно и во дворе посмотреть, как пацаны гоняют..бесплатно...
09:49
alex-ls
конечно ведь Малахов например очень яркий, потому его показывают вместо футбола...
09:42