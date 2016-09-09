09:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Константин Эрнст: "Когда российские клубы будут играть зрелищно, Первый канал проявит интерес"

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что футбол вернется на канал, когда российские команды будут демонстрировать яркий футбол.

- Когда российские клубы будут играть достаточно зрелищно и хорошо, тогда интерес и будет проявлен. Пока и наша сборная еще не играет так, хотя мы ее показываем, - цитирует "Р-Спорт" Эрнста.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160909/1070538171.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Трубадур

правильно... ногомяч можно и во дворе посмотреть, как пацаны гоняют..бесплатно...

09:49

alex-ls

конечно ведь Малахов например очень яркий, потому его показывают вместо футбола...

09:42

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