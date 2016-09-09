Константин Эрнст: "Когда российские клубы будут играть зрелищно, Первый канал проявит интерес"

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что футбол вернется на канал, когда российские команды будут демонстрировать яркий футбол.

- Когда российские клубы будут играть достаточно зрелищно и хорошо, тогда интерес и будет проявлен. Пока и наша сборная еще не играет так, хотя мы ее показываем, - цитирует "Р-Спорт" Эрнста.