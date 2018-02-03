Константин Дзюба покинул пост исполнительного директора "Ростова" по собственному желанию

Константин Дзюба заявил, что ушел с поста исполнительного директора "Ростова" по собственному желанию.
- Я покинул пост по собственному желанию, - цитирует ТАСС Дзюбу.
Напомним что Дзюба работал в "Ростове" с декабря 2015 года. До этого он несколько лет трудился в "Рубине".
King's Bounty RND
думал брат его...
21:14
К.Б.Ын
баламошка Дзюбы заполонили планету. Скоро Дзюбы поработят все народы и будут править Вселенной. 17:23--------- ))))))))))))))))))))))))))
20:06
Спринт
Как только Карпин прибыл в Ростов, дни работника клуба с фамилией Дзюба были сочтены. Так как футболист Дзюба в своё время, назвал Карпина при всех игроках, на тренировке команды "Спартак" - придурком. Поэтому его и выжили из московской команды.
18:28
Вопреки
Ну что, славно поработал... пора и домой возвращаться, в "Рубин"... а то, там прежние руководители разрушили клуб до основания, не только глупыми трансферами, уничтожив инфраструктуру, благоприятный климат в коллективе, но и свели на ноль работу с болельщиками, что привело к их разобщению и вражде, подогреваемой ангажированной, столичными, Бизнес-он-лайн.
17:47
Dios 83
И перешёл в Арсенал)
17:44
baddy
Всех Зюпов в Ростов!
17:38
баламошка
Дзюбы заполонили планету. Скоро Дзюбы поработят все народы и будут править Вселенной.
17:23