Константин Дзюба покинул пост исполнительного директора "Ростова" по собственному желанию

Константин Дзюба заявил, что ушел с поста исполнительного директора "Ростова" по собственному желанию.

- Я покинул пост по собственному желанию, - цитирует ТАСС Дзюбу.

Напомним что Дзюба работал в "Ростове" с декабря 2015 года. До этого он несколько лет трудился в "Рубине".