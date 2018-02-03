17:20 | Футбол — РФПЛ

Константин Дзюба покинул пост исполнительного директора "Ростова" по собственному желанию

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Константин Дзюба заявил, что ушел с поста исполнительного директора "Ростова" по собственному желанию.

- Я покинул пост по собственному желанию, - цитирует ТАСС Дзюбу.

Напомним что Дзюба работал в "Ростове" с декабря 2015 года. До этого он несколько лет трудился в "Рубине".

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КОММЕНТАРИИ (7)
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King's Bounty RND

думал брат его...

21:14

К.Б.Ын

баламошка Дзюбы заполонили планету. Скоро Дзюбы поработят все народы и будут править Вселенной. 17:23--------- ))))))))))))))))))))))))))

20:06

Спринт

Как только Карпин прибыл в Ростов, дни работника клуба с фамилией Дзюба были сочтены. Так как футболист Дзюба в своё время, назвал Карпина при всех игроках, на тренировке команды "Спартак" - придурком. Поэтому его и выжили из московской команды.

18:28

Вопреки

Ну что, славно поработал... пора и домой возвращаться, в "Рубин"... а то, там прежние руководители разрушили клуб до основания, не только глупыми трансферами, уничтожив инфраструктуру, благоприятный климат в коллективе, но и свели на ноль работу с болельщиками, что привело к их разобщению и вражде, подогреваемой ангажированной, столичными, Бизнес-он-лайн.

17:47

Dios 83

И перешёл в Арсенал)

17:44

baddy

Всех Зюпов в Ростов!

17:38

баламошка

Дзюбы заполонили планету. Скоро Дзюбы поработят все народы и будут править Вселенной.

17:23