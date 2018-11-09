Кононову не мешают работать слухи о "Спартаке"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов перед матчем 14-го тура РПЛ против "Анжи" заявил, что слухи о его возможном переходе в "Спартак" не мешают ему работать с тульской командой.

- Чем мы можем удивить "Анжи"? Любая команда должна удивлять непредсказуемостью в атаке, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Хочу, чтобы наша игра была разнообразной перед штрафной, чтобы атаки завершались ударами. "Анжи", вероятно, будет играть от обороны, а нам надо сделать так, чтобы наша атака стала для них загадкой. Мешают ли мне работать слухи о "Спартаке"? Нет!

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