Кононов ждет, что Ананидзе и Тимофеев проявят себя в аренде

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что ждет полузащитников Джано Ананидзе и Артема Тимофеева​. По его словам, футболистам необходимо получать максимальную игровую практику, но в другом клубе.

– Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику, - цитирует Кононова официальный сайт "Спартака". -Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать.