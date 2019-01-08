Кононов ждет, что Ананидзе и Тимофеев проявят себя в аренде

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что ждет полузащитников Джано Ананидзе и Артема Тимофеева. По его словам, футболистам необходимо получать максимальную игровую практику, но в другом клубе.
– Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику, - цитирует Кононова официальный сайт "Спартака". -Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-01-08-oleg_kononov__o_sostave_na_sbor_v_dubaye/
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