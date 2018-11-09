Кононов рассказал, за что благодарен игрокам "Арсенала"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов на пресс-конференции после домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:0) ответил на вопрос о том, с чем связана нервозность в игре его команды и неоправданные потери. По словам специалиста, он признателен футболистам за то, что они в любой ситуации стараются не отходить от комбинационного футбола с уклоном в атаку.

- Футбол играется с ошибками, - заметил Кононов. - Но главное - как игроки исправляют эти ошибки, возвращаются ли они к тому футболу, что хотят и исполняют на тренировках. Я думаю, что при всех игровых спадах по ходу матча, они все равно возвращались к своему футболу, все равно старались контролировать мяч, даже с ошибками, и создавать опасные моменты.

Счет 1:0 - достаточно скользкий. Правильно говорите, на каком месте мы находимся, ребята понимают, что надо выиграть, и, конечно, есть давление. А тут еще тренер такой, как я, предположим, требует не упрощать игру, начиная от Левашова, а играть в футбол. Играть в футбол от вратаря, не давать мяч сопернику. Возможно, другой тренер требует по-другому: упрощать игру, делать передачи на нападающих, обороняться, выбегать в атаку. Но они знают мои требования. Что-то идет, что-то - не идет. И я благодарен ребятам, что они в этот футбол играют, даже с ошибками, и набирают очки. (Артем Агапов)

Как ранее сообщал "СЭ", матч с "Анжи" станет для Кононова последним во главе "Арсенала" и в ближайшее время он будет назначен главным тренером "Спартака". Тульский и московский клубы подписали соглашение, регулирующее порядок перехода специалиста и его штаба. Он подпишет контракт с красно-белыми до конца текущего сезона и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных. После игры с "Анжи" специалист на стадионе тепло попрощался с болельщиками "Арсенала".

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