Кононов рассказал, сколько времени займет постановка футбола в его стиле. Требуется терпение

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов на пресс-конференции после домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:0) по просьбе пресс-службы оружейников говорил исключительно об игре - вопрос о переходе в "Спартак" не поднимался. При этом специалист объяснил, сколько времени занимает работа с командой для отработки его требований.

- В первом туре с "Динамо" не было видно, что мы играем в другой футбол? - спросил Кононов у местных журналистов, которые в ответ обменялись мнениями о трудностях в становлении командной игры "Арсенала" на старте сезона, после чего специалист с удовлетворением продолжил. - Я не просто так задал вопрос. На момент старта сезона мы работали три-четыре недели. Когда тренер берет команду, как правило, для работы с тем составом, который есть, уходит четыре месяца. А если приходят новые футболисты, то, понятно, процесс может быть еще более долгим. Многое зависит и от уровня футболистов. Думаю, за три месяца мы начали делать серьезные шаги в этом плане. Но это вам со стороны судить. Мне - по-своему, как тренеру. Я с игроками работаю, вижу, как ребята воспринимали это тогда и как они воспринимают теперь. (Артем Агапов)

Как ранее сообщал "СЭ", матч с "Анжи" станет для Кононова последним во главе "Арсенала" и в ближайшее время он будет назначен главным тренером "Спартака". Тульский и московский клубы подписали соглашение, регулирующее порядок перехода специалиста и его штаба. Он подпишет контракт с красно-белыми до конца текущего сезона и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных. После игры с "Анжи" специалист на стадионе тепло попрощался с болельщиками "Арсенала".

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