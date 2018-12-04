Кононов рассказал, почему согласился возглавить "Арсенал"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов, ранее возглавлявший тульский "Арсенал", заявил, что главную роль в его переходе на работу в Тулу сыграл президент "канониров" Гурам Аджоев.

- Я доволен периодом работы в "Арсенале", - сказал Кононов в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол Россия" на телеканале "Россия 24". - Очень благодарен президенту Аджоеву. У меня был период, когда я собирался уехать из России в другую страну. Не скажу, какое было предложение. Но Аджоев настоял на работе в Туле.

Меня заинтересовало это предложение. Мне было интересно попробовать сделать то, что я хочу, если касаться постановки игры. Сам город и болельщики меня привлекали. Тула расположена недалеко от Москвы и Курска, где живут мои родители. А что касается болельщиков, то, когда я приезжал играть против "Арсенала", то видел, как они поддерживали команду. В Туле хорошая посещаемость, фанаты постоянно скандируют лозунги, дарят эмоции.

Все это дало эффект для меня. Но основную работу провел Аджоев. Если бы не он, то все могло сложиться иначе. В клубе все организовано на достаточно высоком уровне, хотя условия работы являются непростыми. Все хорошо организовано. Мы сдружились с руководителями и игроками. Уезжать было непросто.

Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

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