Кононов рассказал, почему отказался от предложения Бескова перейти в "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему в своем время не стал игроком красно-белых.

– Известно, что во второй половине 80-х Бесков приглашал вас в "Спартак" из могилевского "Днепра". Расскажите, почему не получилось стать полузащитником красно-белых?

– Переход не состоялся, потому что моя первая супруга была в положении, попросила быть рядом. Мы долго разговаривали с Бесковым, и я понимал, что такие предложения не поступают дважды, но...

– Мало кто знает, каким вы были игроком. Хотели быть похожим на любимого Гаврилова?

– Бесков приглашал меня как раз на позицию "десятки". Я любил брать игру на себя, раздавать передачи.