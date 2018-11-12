Кононов рассказал, почему отказался от предложения Бескова перейти в "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему в своем время не стал игроком красно-белых.
– Известно, что во второй половине 80-х Бесков приглашал вас в "Спартак" из могилевского "Днепра". Расскажите, почему не получилось стать полузащитником красно-белых?
– Переход не состоялся, потому что моя первая супруга была в положении, попросила быть рядом. Мы долго разговаривали с Бесковым, и я понимал, что такие предложения не поступают дважды, но...
– Мало кто знает, каким вы были игроком. Хотели быть похожим на любимого Гаврилова?
– Бесков приглашал меня как раз на позицию "десятки". Я любил брать игру на себя, раздавать передачи.
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http://spartak.com/news/2018-11-12-oleg_kononov_atakuyushchiy_futbol__igra_smelykh_lyudey/