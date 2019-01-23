Кононов рассказал об общении с игроками после матчей

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что во время работы в тульском "Арсенале" отправлял каждому футболисту список вопросов после матчей. 52-летний специалист возглавлял "канониров" с июня по ноябрь 2018 года.

- После каждой игры мы задавали футболистам определенные вопросы по игре, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Это должно быть максимально откровенно. Это связь с футболистом. Мы делали определенные нарезки для игроков, включая товарищеские матчи на сборах. Давали информацию о том, какие моменты игры были позитивными, а какие-то - такими, над которыми нужно работать.

Потом шла работа один на один. Я мог вызвать игрока, а он уже знал, что я хочу от него услышать. Ответы читаю только я. Какие вопросы? Не буду говорить. Они о том, как человек отыграл матч. Были и те кто, говорил, что сыграл отвратительно. Тогда сразу видно, как игрок себя чувствует: закрепощен он или раскрепощен. Были и те, кто стеснялся отвечать. Но потом они начинали работать. Так появляется доверие друг к другу.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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