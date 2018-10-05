22:54 | Футбол — РПЛ

Кононов рассказал о травме Берхамова

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Главный тренер "Арсенала"  Олег Кононов после матча 10-го тура РПЛ против "Уфы" (1:1) заявил, что хавбек Кантемир Берхамов получил травму голеностопа. 

- Играли мы хорошо, а что касается результата, то одно очко дома нас огорчает, - сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции. - Но приходится довольствоваться тем, что есть. Мы полностью доминировали во всех компонентах игры - было бы обидно проиграть такой матч. Ребята выходили на второй тайм с мыслью забить и выиграть. За это им благодарность. 

Берхамов получил травму голеностопа. Это достаточно серьезно. Надо будет делать МРТ - более детально скажут доктора. Он выбыл минимум на три недели. Для нас это потеря. Костадинов вышел очень хорошо вместо него, забил важный гол и в целом полезно играл на своей позиции. 

После десяти туров "Арсенал" занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 10 очков.

Арсенал Т - Уфа

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