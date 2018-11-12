Кононов рассказал, кто будет работать вместе с ним в "Спартаке"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе подробно рассказал о своем штабе специалистов. По его словам, он специально выбирал опытных специалистов, которые прошли серьезную школу и продолжают развиваться.

​– Расскажите про свой тренерский штаб.

– Начну с ассистента Сергея Кузнецова. Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в "Карпатах" и "Севастополе". Кстати, в начале "нулевых" он проходил просмотр в "Спартаке" Олега Романцева, но, как и мне, сыграть за красно-белых не получилось.

– За что он будет отвечать?

– В Туле он работал в основном с линией нападения, потому что сам бывший форвард. "Арсенал" забил в 14 турах 19 мячей. Больше только у "Краснодара" и "Зенита". Считаю, результат достойный.

– Вашему аналитику Михаилу Кожевникову всего 23 года. Он точно готов к испытанию топ-клубом?

– Михаил – талантливый молодой человек. Мы проходили обучение в одной группе в Высшей школе экономики, и я отметил его незаурядные аналитические способности. Он выполняет очень большую работу по всем аспектам тренировочного процесса.

Сейчас в Европе много тренеров с новым мышлением и новыми идеями. Кузнецов и Кожевников как раз такого плана – симбиоз молодости, саморазвития, стремления сделать все вокруг лучше, чем оно есть.

– С вами также приходят два тренера по физподготовке.

– Да, испанец Сантьяго Хесус Суарес и грек с кипрским гражданством Стергиос Фотопулос. Я специально выбирал опытных специалистов, которые прошли серьезную школу. Они постоянно развиваются, ездят на курсы, сами выступают с лекциями.

– С вратарями будет работать румын Даниэль Тудор.

– Даниэль был со мной во всех российских клубах. Он тоже соответствует важному для меня критерию: постоянно стремится к обучению и прогрессу, не стоит на месте, развивает себя. Сотрудники моего штаба знают иностранные языки, что облегчает работу с легионерами.