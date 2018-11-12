Кононов рассказал, каким должен быть "Спартак"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе рассказал, какой он видит команду в ближайшем будущем. По его словам, она должна приносить удовольствие болельщиков.

– У вас преображались или обретали вторую молодость такие непростые по характеру люди, как Широков, Мамаев, Измайлов, Смолов. За счет чего?

– Тренер – игрок – это повседневная работа.

– Говорят, без российского костяка большие победы в России невозможны. Вы тоже так считаете?

– Да. И если говорить о "Спартаке" с его большими традициями, поставленной работой Академии, то стремиться нужно к глобальной цели – чтобы большинство игроков были своими воспитанниками, и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух.

– Успех сборной России на чемпионате мира доказывает, что наших футболистов у себя же в стране недооценивают?

– Все, с чем связаны мои мысли, – российский футбол. Если мы покажем его диапазон – это оценят.

– И последнее. Расскажите, каким он должен быть – "Спартак" Олега Кононова?

​– Он должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив.