Кононов рассказал, что происходит с Джано и почему он использует Ханни на фланге

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что предоставит шанс всем футболистам, в том числе и полузащитнику Джано Ананидзе, который еще не выходил на поле в этом сезоне.

- Джано? Он работает, посмотрим. Трудно сказать, все зависит от игроков, - заявил Кононов. - Хочу, чтобы каждый игрок проявлял себя на тренировках. Из этого складывается мое мнение по составу. Этот шанс они должны заработать на тренировках. Ошибка футболистов - думать о прошлом. Именно в этом кроется их проблема. Надо смотреть на себя в настоящем и доказывать.

Ханни на фланге? Он хорошо играет и слева, и справа. Его мастерство было видно с первых дней. Здесь я быстро определил, что он может принести серьезную пользу команде именно на фланге. Два форварда? Не могу сказать, что это мой стиль. Это такая расстановка. Решил выпускать из вместе, они могут принести нам очки.