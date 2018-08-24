Кононов рассчитывает, что "Арсенал" успешно выступит в Кубке России

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после домашнего матча 5-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:1) подчеркнул, что его команде важно удачно выступить не только в чемпионате, но и в Кубке России. Жеребьевка 1/16 финала в пятницу, 24 августа, определила соперником красно-желтых "Сахалин". Гостевую встречу с клубом второй лиги оружейники должны провести 26 сентября, до и после они сыграют в РПЛ с "Рубином" (23 сентября, в Туле) и "Уралом" (30 сентября, в Екатеринбурге).

– Понятно, что соперник играет во второй лиге, а наша задача – подтвердить свой уровень и победить, – сказал Кононов. – Точно будем играть не дублирующим составом. Возможно, сделаем определенную ротацию. Будем смотреть, какие игроки свежее, а каким потребуется дать паузу. Наша задача – достойно и серьезно выступить в Кубке. Не буду загадывать, но почему бы нет. Нужно биться на двух фронтах. И в чемпионате, и в Кубке. Этот турнир престижен для нас. (Артем АГАПОВ)