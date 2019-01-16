Кононов раскритиковал Миронова после победы над "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над ташкентским "Локомотивом" (5:2) в первом матче 2019 года раскритиковал Леонида Миронова, чья ошибка в начале первого тайма привела ко второму пропущенному мячу. Также он рассказал о том, какие моменты выделил по ходу контрольной встречи.

- Что вам бросилось в глаза прежде всего?

- Наше желание быстрее отбирать мяч. К сожалению, это не всегда удавалось, - сказал Кононов. - Второе - технический брак. Третье - нехватка кондиций.

- Сказалось ли то, что команда тренировалась в двухразовом режиме, не было свежести?

- Конечно. Работаем в двухразовом режиме, игра в три часа дня. Не знаю, как работает соперник, но у нас достаточно серьезные нагрузки. Вчера с утра у нас была довольно большая нагрузка, вечером - чуть поменьше. Есть определенный план, мы не сбавляем.

- Миронов получит по шапке за то, что пошел в обыгрыш и привез второй гол?

- По шапке - нет, шапки у него не будет (смеется). Но, конечно, поговорим. Это ошибка, которую надо исправлять. Центральный защитник должен работать с мячом уверенно и не делать такие передачи.

- Почему Гулиев и Рассказов сыграли чуть больше остальных?

- Мы договорились, что дадим сыграть Маслову и Зобнину только 30 минут. Они работали в общей группе и делали все задания только с 13 января.

- Как вам чертановские ребята? Глушенков забил классный гол.

- Отлично. Гол хороший, у него был еще один момент, в котором он мог забивать. А Наиль (Умяров. - Прим. "СЭ") очень уверенно играет, как будто в "Спартаке" уже очень давно.

- Первый матч Айртона за "Спартак". Как он вам?

- Он достаточно хорошо играет. И в атаке помогает, и в отборе. Понятно, что он сейчас под нагрузками, поэтому ждать от него суперигры прямо сейчас не стоит. (Александр Рогулев)

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