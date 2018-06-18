Кононов представил своих помощников в "Арсенале"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов представил игрокам команды своих помощников. Сегодня "оружейники" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону.

Старшим тренером "Арсенала" стал Сергей Кузнецов, для которого эта работа станет первой в качестве тренера. За вратарей в команде будет отвечать румын Даниэль Тудор, известный по "Кубани", "Краснодару" и "Ахмату". Физической подготовкой футболистов займутся испанец Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос. Первый ранее работал в клубах второго испанского дивизиона, а также в 2012 году входил в штаб "Ростова", второй дважды становился чемпионом в составе "Панатинаикоса" в качестве специалиста по физподготовке.

Должность тренера-аналитика занял Михаил Кожевников.

Напомним, Олег Кононов стал главным тренером "Арсенала" с 1 июня 2018 года. Контракт со специалистом рассчитан на один сезон.