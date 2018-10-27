Кононов после матча с "Оренбургом" отправился на встречу к Аджоеву

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после ничьей с "Оренбургом" (2:2) в 12-м туре чемпионата России отправился на встречу к президенту клуба Гураму Аджоеву. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе туляков Евгений Овсянников.

Ранее Кононов не стал гарантировать, что отработает контракт с "оружейниками" до конца. Белорусский специалист - главный фаворит на пост тренера "Спартака". (Андрей Михайлов)

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