19:27 | Футбол — РПЛ

Кононов после матча с "Оренбургом" отправился на встречу к Аджоеву

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Главный тренер тульского "Арсенала"  Олег Кононов после ничьей с "Оренбургом" (2:2) в 12-м туре чемпионата России отправился на встречу к президенту клуба Гураму Аджоеву. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе туляков Евгений Овсянников.

Ранее Кононов не стал гарантировать, что отработает контракт с "оружейниками" до конца. Белорусский специалист - главный фаворит на пост тренера "Спартака". (Андрей Михайлов)

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Арсенал Т - Оренбург

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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