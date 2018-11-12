Кононов попросил руководство "Спартака" о встрече с Романцевым

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе рассказал о намерении встретиться с бывшим наставником красно-белых Олегом Романцевым.

​– Какие у вас ближайшие планы?

– Встретиться с тренерами дубля и "Спартака-2". Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С Академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая. Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы уже разговаривали по телефону.

– Почему для вас это так важно?

– Этот человек делал "Спартак" таким, какой он есть сейчас, – любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.