Кононов попросил руководство "Спартака" о встрече с Романцевым

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов в интервью клубной пресс-службе рассказал о намерении встретиться с бывшим наставником красно-белых Олегом Романцевым.
– Какие у вас ближайшие планы?
– Встретиться с тренерами дубля и "Спартака-2". Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С Академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая. Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы уже разговаривали по телефону.
– Почему для вас это так важно?
– Этот человек делал "Спартак" таким, какой он есть сейчас, – любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-11-12-oleg_kononov_atakuyushchiy_futbol__igra_smelykh_lyudey/