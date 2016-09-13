Кононов поблагодарил "Краснодар"

Олег Кононов, сегодня ушедший в отставку с поста главного тренера "Краснодара", поблагодарил клуб. Кононов работал в "Краснодаре" с 2013 года, стал вместе с командой бронзовым призером чемпионата России, а также финалистом Кубка России.
- Прежде всего хочу выразить огромную благодарность руководству клуба и в первую очередь его президенту Сергею Николаевичу Галицкому за то, что дали мне возможность в течение трех лет руководить командой, - приводит официальный сайт "Краснодара" слова Кононова. - Были созданы все условия для комфортной работы и достижения результата, в моем распоряжении были очень сильные футболисты, и каждый год в "Краснодаре" мы вместе стремились прогрессировать. Но современный футбол таков, что редко когда удается пройти весь сезон стабильно, у любой команды бывают как взлеты, так и спады. Это неизбежно, и наш коллектив не был в этом плане исключением. Однако мы всегда справлялись с трудностями, вместе преодолевали спады и добивались результата.
В этом сезоне я лично поставил для себя, как для тренера, максимальную задачу – быть в числе двух первых призеров Чемпионата России и завоевать место в Лиге Чемпионов. К сожалению, на данный момент команда с данной задачей не справляется, но я уверен, что "Краснодар" продолжит двигаться к этой высокой цели под руководством того специалиста, который придет мне на смену и достигнет ее. Президент клуба, который вкладывает большие средства и всю свою душу в любимое детище, вне всякого сомнения этого достоин. И я искренне желаю, чтобы следующий тренер "Краснодара" пошел дальше меня в плане результатов.
Огромное спасибо всем болельщикам, мы с командой ощущали их поддержку с первого до последнего дня моей работы в клубе. Спасибо всем футболистам, с которыми я работал, за их доверие и понимание, за наши совместные победы и достижения. Спасибо всему тренерскому составу и персоналу клуба за высокий профессионализм.
Хочу, чтобы все успехи, которых мы добились вместе в ФК "Краснодар", остались в прошлом, а впереди бы команду ждали более высокие рубежи и по-настоящему большие трофеи. Это были три самые счастливые года моей жизни, и я благодарен за них всем, кто работал вместе со мной.
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http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127027
tushkin
а вот посмотреть Алейничева было бы интересно. И как мне кажется это было бы "бомба"
23:41 13 сентября
adamantane'
Да, жаль...
23:39 13 сентября
Exsorsist
Аленичев свободен.
23:32 13 сентября
Platinum1991
КОНОНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ "КРАСНОДАР". А что ему ещё остаётся делать в такой ситуации??? Работал, старался, а его взяли и ОТСТАВИЛИ! Такова тренерская судьба! Не знаешь где и соломинку подстелить. Мог бы ещё поработать и исправить ситуацию, но НЕ СТАЛИ ждать и УКАЗАЛИ на дверь! Карпин НЕ ГОДИТСЯ! Уже его сватают, но Он НЕ ГОДИТСЯ!!! Кучука можно или Бышовца! Шалимов НЕ ГОДИТСЯ! Не сможет он потащить Краснодар. Варианты есть! Будем посмотреть! Кого назначат.
22:55 13 сентября
kkvant07
Спорное решение тренера... Да и клуб, как я понимаю, не настаивал. В нашем чемпионате трудно будет найти свободного тренера сильнее.
22:54 13 сентября