Кононов отказался общаться с прессой после победы "Спартака-2"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов отказался давать комментарии журналистам после победного матча первого дивизиона "Спартака-2" с "Сибирью" (3:0), который он целиком смотрел с трибун.

Покидая стадион, Кононов сказал, что общаться с прессой не намерен, ограничившись раздачей автографов и фотографиями с небольшой группой красно-белых. После игры Кононов отравился в раздевалку второй команды. (Александр Рогулев)​

Кононов отказался от комментариев после матча "Спартака-2" pic.twitter.com/pAesSdGvSO – СЭ Спартак (@spartak_se) 14 ноября 2018 г.

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