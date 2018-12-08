Кононов объяснил, за счет чего "Спартак" обыграл "Анжи"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 17-го тура премьер-лиги против "Анжи" (3:0) заявил, что во втором тайме его команда стала действовать более точно, а также на ее стороне оказалась удача.

- Первые минуты были нервными в плане частых потерь мяча, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Потом мы заиграли точнее. В концовке первого тайма мы провели затяжную атаку, после которой был назначен пенальти. Во втором тайме просили, чтобы ребята действовали более точно и разыгрывали мяч. Где-то и удача была на нашей стороне.

Ребята хорошо вышли на замену, прекрасный мяч забил Зе Луиш. Поле? Мы должны играть в любую погоду на любом поле, чтобы наш стиль давал нам результат. Мы обязаны играть так, чтобы наши футболисты получили удовольствие от действий на поле. Мы приближаемся к тому, чтобы играть в футбол, сочетающий средний и короткий пас с комбинациями. Замена Мельгарехо? Он устал, мы дали ему возмоность отдохнуть.

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