22:24 | Футбол — РПЛ

Кононов объяснил, за счет чего "Спартак" обыграл "Анжи"

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Главный тренер "Спартака"  Олег Кононов после матча 17-го тура премьер-лиги против "Анжи" (3:0) заявил, что во втором тайме его команда стала действовать более точно, а также на ее стороне оказалась удача. 

- Первые минуты были нервными в плане частых потерь мяча, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Потом мы заиграли точнее. В концовке первого тайма мы провели затяжную атаку, после которой был назначен пенальти. Во втором тайме просили, чтобы ребята действовали более точно и разыгрывали мяч. Где-то и удача была на нашей стороне.

Ребята хорошо вышли на замену, прекрасный мяч забил Зе Луиш. Поле? Мы должны играть в любую погоду на любом поле, чтобы наш стиль давал нам результат. Мы обязаны играть так, чтобы наши футболисты получили удовольствие от действий на поле. Мы приближаемся к тому, чтобы играть в футбол, сочетающий средний и короткий пас с комбинациями. Замена Мельгарехо? Он устал, мы дали ему возмоность отдохнуть.

Анжи - Спартак

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