Кононов объяснил свой выбор стартового состава "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов – о матче с "Крыльями Советов" в 15-м туре чемпионата России.
- Конечно, волнительно, как и для любого тренера перед любой игрой. Первая игра в "Спартаке" отличается от всех других. На пресс-конференции говорил, что хотел бы видеть команду, где все вместе в атаке, все вместе в обороне, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Увидим, что удалось за этот период времени, а что еще нет. Эмоции положительные. Хотелось бы эти эмоции сохранить. Почему такой состав? Этот тот состав, где практически все игроки тренировались, они здоровы и полны желания сделать результат. Они выиграли конкуренцию, поэтому и играют.
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