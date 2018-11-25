13:57 | Футбол — РПЛ

Кононов объяснил свой выбор стартового состава "Спартака"

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Главный тренер "Спартака"  Олег Кононов – о матче с "Крыльями Советов" в 15-м туре чемпионата России.

- Конечно, волнительно, как и для любого тренера перед любой игрой. Первая игра в "Спартаке" отличается от всех других. На пресс-конференции говорил, что хотел бы видеть команду, где все вместе в атаке, все вместе в обороне, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Увидим, что удалось за этот период времени, а что еще нет. Эмоции положительные. Хотелось бы эти эмоции сохранить. Почему такой состав? Этот тот состав, где практически все игроки тренировались, они здоровы и полны желания сделать результат. Они выиграли конкуренцию, поэтому и играют.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Спартак - Крылья Советов

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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