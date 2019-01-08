Кононов объяснил причины ухода Самедова из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов объяснил, почему полузащитник Александр Самедов покинул красно-белых. По его словам, главная причина – возраст игрока..
– Ситуация во многом схожая. На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки, – цитирует Кононова официальный сайт "Спартака". – В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных. При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2019-01-08-oleg_kononov__o_sostave_na_sbor_v_dubaye/
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