Кононов объяснил причины ухода Самедова из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов объяснил, почему полузащитник Александр Самедов​ покинул красно-белых. По его словам, главная причина – возраст игрока..

– Ситуация во многом схожая. На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки, – цитирует Кононова официальный сайт "Спартака". – В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных. При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе.