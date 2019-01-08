Кононов объяснил причину расставания "Спартака" с Еременко, Поповым и Петковичем

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что клуб принял решение расстаться с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также защитником Марко Петковичем из-за того что те получали малое количество игровой практики. 52-летний специалист добавил, что оба игрока являются хорошими футболистами.

- Сегодня контракт с Романом был расторгнут, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести "Спартаку" немало пользы.

По тем же причинам "Спартак" расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю.

В текущем сезоне Еременко провел 7 матчей за "Спартак" и отметился 1 голевой передачей. Попов принял участие в 21-й встрече, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.

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