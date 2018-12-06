Кононов - об основном голкипере "Спартака": "Кто выиграет конкуренцию, тот и станет первым номером"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после первого матча 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1) в интервью "СЭ" рассказал, что в составе красно-белых есть три равноценных голкипера. Он также прокомментировал травмы Андрея Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.

– Поправился Селихов, против "Урала" выходил Максименко, до этого вы ставили Реброва. Так кого видите основным вратарем после перерыва?

– У нас три равноценных голкипера – кто выиграет конкуренцию, тот и станет первым номером.

– Матч против "Урала" добавил головной боли – травмировался Комбаров. Что с ним?

– Посмотрим. С "Открытия Арены" он поехал на обследование.

– Ещенко выбыл на полгода?

– Пока не знаю – это только предположение. (Вячеслав Короткин, Наталья Юрина)

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