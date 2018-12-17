Кононов - об акциях против Глушакова: "Это перебор, кто-то из болельщиков запутался"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов выразил свое отношение к акциям болельщиков красно-белых против капитана команды Дениса Глушакова.

- Безусловно, это перебор. Кто-то из спартаковских болельщиков запутался. Я уважаю всех, но есть определенная черта, которую, в моем понимании, нельзя переходить, - сказал Кононов в эфире "Матч ТВ". - Игрок полезен клубу, когда он приносит команде результат. Никто не вправе вмешиваться в дела клуба. Понятно, что я ставлю Глушакова в состав, и, возможно, определенным людям это не нравится. Но для меня важна сама составляющая игры. Я всегда смотрю на любого игрока через призму того, как он работает, как отдается игре и делает результат. Мне хотелось бы, чтобы все, что происходило в этом году с Денисом, не повторилось в следующем. Я бы очень этого хотел.