Кононов – о разгромном поражении "Спартака-2": "У "Шинника" была стопроцентная реализация"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после крупного поражения "Спартака-2" от "Шинника" (1:4) в рамках 23-го тура ФНЛ отказался комментировать работу в первой команде.

– Вопросы только по игре, – сказал Кононов.

– Не считаете, что стиль игры команды был далек от того, который вы будете ставить "Спартаку"? Будете просить Виктора Булатова о том, чтобы стиль у первой и второй команд был одинаковым?

– Он будет, – признался Кононов. – У команды есть очень хорошие моменты игры в атаке, надо укреплять оборону.

– Показалось, что реализация моментов у соперника была стопроцентной…

– Да, соглашусь. Хорошие моменты были у "Спартака-2" в атаке. В целом игра команды вызывает оптимизм. Бывают такие матчи, когда у нас не залетает, а у соперника залетает. (Андрей Михайлов)