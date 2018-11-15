Кононов - о музее "Спартака": "Считаю, что наш музей — один из лучших не только в Европе, но и в мире"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов посетил клубный музей, который расположен на "Открытие Арене". Он отметил, что не ожидал, что музей настолько интерактивный и в нем собрана столь богатая коллекция редких экспонатов, связанных с историей клуба.

После экскурсии Кононов побывал в домашней раздевалке, вышел на поле, потрогал газон, а затем отправился в Тарасовку, где проведет сегодня вечером первую тренировку в роли главного тренера красно-белых.

– Какие впечатления произвел на вас спартаковский Зал Славы?

– Неизгладимые! Считаю, что наш музей – один из лучших не только в Европе, но и в мире, – сказал Кононов в интервью пресс-службе клуба. – Мне есть с чем сравнивать – я бывал на аренах многих легендарных клубов. Честно говоря, даже не ожидал, что музей настолько интерактивный и в нем собрана столь богатая коллекция редких экспонатов, связанных с историей клуба. Чувствуется, сколько вложено сюда души!

Я окунулся в историю "Спартака", и это навсегда останется в моих мыслях. Кое-что снимал на видео и фотографировал. Например, потрясающий гол Никиты Павловича Симоняна внешней стороной стопы в дальнюю "девятку". Непременно покажу этот эпизод игрокам. Потому что без уважения к истории, в моем понимании, желанного результата не достичь.