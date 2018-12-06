Кононов - о Еременко: "Все зависит от самого полузащитника и от его здоровья"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после первого матча 1/4 финала Кубка России с "Уралом" (1:1) в интервью "СЭ" рассказал о дальнейшей судьбе Романа Еременко. Он отметил, что все зависит от самого полузащитника и от его здоровья.

– Какова дальнейшая судьба Романа Еременко?

– Все зависит от самого полузащитника и от его здоровья.

– Со стороны кажется, что этот хавбек именно вашего формата…

– Мне он всегда нравился. Шансы остаться в "Спартаке" у Романа есть.

– Как вам Ханни? Такое впечатление, что при вас алжирец просто расцвел.

– Это вам лучше судить. Но то, что Софьян выполняет свою работу качественно, я вижу. (Вячеслав Короткин, Наталья Юрина)

Олег Кононов: "У Романа Еременко есть шанс остаться в "Спартаке"