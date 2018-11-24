Кононов назвал задачи "Спартака" на сезон

Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне матча 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов", который станет для него первым после назначения на эту должность, назвал задачи команды на сезон.

– Первый матч Карреры тоже был с "Крыльями", и там забил Ещенко. Он сыграет завтра?

– Не могу сказать про стартовый состав, он определяется завтра. То, что он забил, это замечательно. Самое главное в футболе – забитые голы. А кто забивает, абсолютно все равно. Самое главное, чтобы голы забивались, и все получали удовольствие.

– Какой вы нашли команду?

– "Спартак" я знал раньше, "Арсенал" играл с ним. Мы знали, в каком состоянии команда, в том числе психологическом. Придя сюда, я увидел, что состояние игроков было в режиме ожидания. Все ребята высокого уровня, все хотят играть, забивать и выигрывать, продолжать традиции "Спартака". Вот это я увидел сразу. И для меня это самое главное, что игроки полные решимости побеждать.

– Какие задачи стоят перед вами?

– Мы ставим задачу набирать очки. Никто никаких задач с клуба не снимал, они максимальны. Играть в Лиге чемпионов, проходить как можно дальше в Лиге Европы. Это если мы берем международную арену. В России тоже максимальные задачи в чемпионате и Кубке России. Все максимально. (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

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