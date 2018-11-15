Кононов надеется, что "Спартак" порадует болельщиков атакующим футболом

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сегодня провел первую тренировку с командой, сообщает официальный сайт клуба.

- Кононов рассказал игрокам об основных принципах, которых намерен придерживаться в работе, и выразил надежду, что уже в скором времени красно-белые будут радовать болельщиков ярким, атакующим футболом, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что перед началом вечернего занятия состоялось собрание, на котором вице-президент клуба Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов представили команде новый тренерский штаб и пожелали ему удачи.

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