19:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кононов может возглавить "Анжи"

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По информации "СЭ", в махачкалинском "Анжи" по завершении осеннего отрезка чемпионата страны может произойти смена главного тренера.

Как стало известно "СЭ", в случае если клуб примет окончательное решение о расставании с Павлом Врбой, команду, с большой долей вероятности, возглавит Олег Кононов.

Кононов, напомним, был уволен из "Краснодара" в сентябре этого года, после чего команду возглавил Игорь Шалимов – с ним, спустя некоторое время, был подписан трехлетний контракт. Врба возглавил "Анжи" в июне этого года. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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maximum080

зачем?

20:16

ведвел

А смысл?! или опять планируют начать деньги в анжи вливать?

20:15

Andersen2

По-моему, Врба неплохой делает результат для Анжи

20:09

karlikf1

Эдак к концу чемпионата все клубы могут тренеров поменять. О каком строительстве команды может идти речь при таких условиях.

20:02

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