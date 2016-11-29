Кононов может возглавить "Анжи"

По информации "СЭ", в махачкалинском "Анжи" по завершении осеннего отрезка чемпионата страны может произойти смена главного тренера.
Как стало известно "СЭ", в случае если клуб примет окончательное решение о расставании с Павлом Врбой, команду, с большой долей вероятности, возглавит Олег Кононов.
Кононов, напомним, был уволен из "Краснодара" в сентябре этого года, после чего команду возглавил Игорь Шалимов – с ним, спустя некоторое время, был подписан трехлетний контракт. Врба возглавил "Анжи" в июне этого года. (Сергей ЕГОРОВ)
maximum080
зачем?
20:16
ведвел
А смысл?! или опять планируют начать деньги в анжи вливать?
20:15
Andersen2
По-моему, Врба неплохой делает результат для Анжи
20:09
karlikf1
Эдак к концу чемпионата все клубы могут тренеров поменять. О каком строительстве команды может идти речь при таких условиях.
20:02