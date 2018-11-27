Кононов-камера. Эмоции тренера в первом матче в "Спартаке"

В официальном Инстаграме РПЛ появилось видео, на котором запечатлен главный тренер "Спартака" Олег Кононов. В ролике демонстрируются кадры с эмоциями 52-летнего специалиста во время его первого матча у руля красно-белых против "Крыльев Советов" (3:1).

Напомним, Кононов был назначен на пост главного тренера "Спартака" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 7-е место в премьер-лиге, имея в активе 22 очка после 15 туров.

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