Кононов-камера. Эмоции тренера в первом матче в "Спартаке"

В официальном Инстаграме РПЛ появилось видео, на котором запечатлен главный тренер "Спартака" Олег Кононов. В ролике демонстрируются кадры с эмоциями 52-летнего специалиста во время его первого матча у руля красно-белых против "Крыльев Советов" (3:1).
💣 Мы были рядом с новым главным тренером "Спартака" всю игру с "Крыльями". В специальном репортаже показываем, как Олег Кононов провел первый матч в московском клубе. ⠀ 👉 Обязательно смотри полный репортаж по ссылке в профиле. ⠀ #РПЛ #СпартакКрылья #Спартак #Кононов
Напомним, Кононов был назначен на пост главного тренера "Спартака" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 7-е место в премьер-лиге, имея в активе 22 очка после 15 туров.
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