17:27 21 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кононов и Тимощук посетили тренировку "Баварии"

0
0
0
3

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов посетил тренировку "Баварии", сообщается на странице специалиста в Facebook. Вместе с тренером на занятии мюнхенского клуба присутствовал бывший игрок "Баварии" и "Зенита" Анатолий Тимощук.

Кононов опубликовал фотографии, на которых он общается с главным тренером действующего чемпиона Германии Карло Анчелотти.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бен Ричардс

Интересно с кем в творческих планах у Кононова сфотографироваться на следующий год: Зидан, Конте, Энрике,Гвардиола, Клопп? А может быть помечтать и замахнуться на нашего, понимаете ли Григоряна? Хотя опасно, этот боксом занимался.

01:29

Семь ветров

Ну Кононов туристом катается по большим клубам, что с того то. Он рядом с Бердыевым стоял, за руку с Карпиным здоровался, улыбался Аленичеву, но не стал ни великим тактиком, ни мотиватором, даже багажа у него своего нет...

21:15 21 декабря

foreverCSKAforever

Толямба решил держаться подальше от Дебальцево.

19:33 21 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ