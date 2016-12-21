Кононов и Тимощук посетили тренировку "Баварии"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов посетил тренировку "Баварии", сообщается на странице специалиста в Facebook. Вместе с тренером на занятии мюнхенского клуба присутствовал бывший игрок "Баварии" и "Зенита" Анатолий Тимощук.

Кононов опубликовал фотографии, на которых он общается с главным тренером действующего чемпиона Германии Карло Анчелотти.