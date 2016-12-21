Кононов и Тимощук посетили тренировку "Баварии"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов посетил тренировку "Баварии", сообщается на странице специалиста в Facebook. Вместе с тренером на занятии мюнхенского клуба присутствовал бывший игрок "Баварии" и "Зенита" Анатолий Тимощук.
Кононов опубликовал фотографии, на которых он общается с главным тренером действующего чемпиона Германии Карло Анчелотти.
Бен Ричардс
Интересно с кем в творческих планах у Кононова сфотографироваться на следующий год: Зидан, Конте, Энрике,Гвардиола, Клопп? А может быть помечтать и замахнуться на нашего, понимаете ли Григоряна? Хотя опасно, этот боксом занимался.
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Семь ветров
Ну Кононов туристом катается по большим клубам, что с того то. Он рядом с Бердыевым стоял, за руку с Карпиным здоровался, улыбался Аленичеву, но не стал ни великим тактиком, ни мотиватором, даже багажа у него своего нет...
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