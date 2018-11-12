Кононов и Родионов рассказали о трансферной кампании. Очень загадочно

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов и гендиректор красно-белых Сергей Родионов уклончиво прокомментировали трансферную кампанию клуба. О назначении Кононова было официально объявлено сегодня.

– Как, по-вашему, должна проходить трансферная кампания?

– Пока не буду говорить на эту тему. Главное, делать свое дело. А после сезона с позволения руководства поговорим.

– Тогда такой же вопрос господину Измайлову.

– Переадресую Сергею Юрьевичу – он расскажет внутриклубных регламентах, – сказал вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов.

– У Олега Георгиевича есть этот регламент, там все прописано и все понятно, – ответил Родионов.

– А как, в таком случае, клуб в последние годы влиял на этот процесс?

– Последний футболист, который зашел в клуб по нашей инициативе – вратарь Селихов. (Вячеслав Короткин)