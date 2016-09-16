Кононов и Гончаренко - в числе кандидатов на пост главного тренера "Легии"

Бывший главный тренер "Краснодара" Олег Кононов, а также наставник "Уфы" Виктор Гончаренко находятся в числе кандидатов на аналогичную должность в "Легии", информирует Przegląd Sportowy. Также на должность рассматриваются украинец Мирон Маркевич, словак Адриан Гула, израильтянин Авраам Грант.

Отмечается, что Кононова порекомендовал "Легии" польский защитник "Краснодара" Артур Енджейчик. Также клуб получил рекомендацию на Гончаренко – ее дал польский футболист Цезари Кулеша.

На данный момент главным тренером "Легии" является албанец Бесник Хаси. Напомним, в прошлом сезоне польской командой руководил россиянин Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет сборную России.