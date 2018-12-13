Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 17-го тура

Прогнозы на 17-й тур чемпионата России давали бывший главный тренер "Жемчужины", "Черноморца", "Терека" и "Ростова" Анатолий Байдачный и корреспондент "СЭ" Игорь Новиков.

Журналист, угадавший два счета и один исход матча, смог одержать победу с небольшим перевесом – 7:5. Несмотря на это, специалисты в этом споре чувствуют себя уверенно – 126:101 в их пользу.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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