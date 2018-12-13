Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 17-го тура

Прогнозы на 17-й тур чемпионата России давали бывший главный тренер "Жемчужины", "Черноморца", "Терека" и "Ростова" Анатолий Байдачный и корреспондент "СЭ" Игорь Новиков.
Журналист, угадавший два счета и один исход матча, смог одержать победу с небольшим перевесом – 7:5. Несмотря на это, специалисты в этом споре чувствуют себя уверенно – 126:101 в их пользу.
|
17-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Байдачный
|
Новиков
|
1:1 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
2:0 – 1 очко
|
3:0 – 1 очко
|
2:0 – 1 очко
|
2:1 – 3 очка
|
1:2 – 1 очко
|
2:2 – 0 очков
|
1:0 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
3:1 – 0 очков
|
4:0 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
2:1 – 1 очко
|
2:0 – 3 очка
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Итого
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5 очков
|
7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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