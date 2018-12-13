23:15 13 декабря | Футбол — РПЛ

Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 17-го тура

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Прогнозы на 17-й тур чемпионата России давали бывший главный тренер "Жемчужины", "Черноморца", "Терека" и "Ростова" Анатолий Байдачный и корреспондент "СЭ" Игорь Новиков.

Журналист, угадавший два счета и один исход матча, смог одержать победу с небольшим перевесом – 7:5. Несмотря на это, специалисты в этом споре чувствуют себя уверенно – 126:101 в их пользу.

17-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Байдачный

Новиков

Кр.Советов – Ростов – 1:0

1:1 – 0 очков

0:1 – 0 очков

ЦСКА – Енисей – 2:1

2:0 – 1 очко

3:0 – 1 очко

Локомотив – Оренбург - 2:1

2:0 – 1 очко

2:1 – 3 очка

Анжи – Спартак – 0:3

1:2 – 1 очко

2:2 – 0 очков

Динамо – Урал – 4:0

1:0 – 1 очко

1:1 – 0 очков

Краснодар – Уфа – 1:1

3:1 – 0 очков

4:0 – 0 очков

Зенит – Рубин – 1:2

2:1 – 0 очков

1:0 – 0 очков

Ахмат – Арсенал – 2:0

2:1 – 1 очко

2:0 – 3 очка

Итого

5 очков

7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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