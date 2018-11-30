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Конкурс прогнозистов РПЛ. Итоги 15-го тура

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Прогнозы на 15-й тур чемпионата России давали бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов и корреспондент "СЭ" Андрей Михайлов.

Последний тур первого круга оказался самым сложным для прогнозистов. Билялетдинов, угадавший одну разность и два исхода, расположился на предпоследней, 14-й, строчке в зачете специалистов, а Михайлов, верно назвавший только двух победителей, занял последнее место среди журналистов. Он повторил худший результат текущего сезона, показанный в 13-м туре экс-вратарем "Спартака" Алексеем Зуевым.

Таким образом, Билялетдинов увеличил и без того огромное преимущество специалистов. После первого круга они ведут со счетом 114:87.

15-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Билялетдинов

Михайлов

Ахмат – ЦСКА – 0:2

1:1 – 0 очков

1:2 – 1 очко

Локомотив – Урал -1:2

1:0 – 0 очков

1:1 – 0 очков

Динамо – Енисей – 1:2

1:0 – 0 очков

2:0 – 0 очков

Оренбург – Уфа – 1:0

2:1 – 2 очка

0:0 – 0 очков

Анжи – Рубин – 1:1

0:1 – 0 очков

0:2 – 0 очков

Спартак – Кр.Советов – 3:1

1:0 – 1 очко

1:1 – 0 очков

Краснодар – Арсенал – 3:0

1:1 – 0 очков

2:1 – 1 очко

Зенит – Ростов – 2:0

2:1 – 1 очко

1:1 – 0 очков

Итого

4 очка

2 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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