Конкурс прогнозистов РПЛ. Итоги 15-го тура

Прогнозы на 15-й тур чемпионата России давали бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов и корреспондент "СЭ" Андрей Михайлов.

Последний тур первого круга оказался самым сложным для прогнозистов. Билялетдинов, угадавший одну разность и два исхода, расположился на предпоследней, 14-й, строчке в зачете специалистов, а Михайлов, верно назвавший только двух победителей, занял последнее место среди журналистов. Он повторил худший результат текущего сезона, показанный в 13-м туре экс-вратарем "Спартака" Алексеем Зуевым.

Таким образом, Билялетдинов увеличил и без того огромное преимущество специалистов. После первого круга они ведут со счетом 114:87.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам