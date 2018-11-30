Конкурс прогнозистов РПЛ. Итоги 15-го тура

Прогнозы на 15-й тур чемпионата России давали бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов и корреспондент "СЭ" Андрей Михайлов.
Последний тур первого круга оказался самым сложным для прогнозистов. Билялетдинов, угадавший одну разность и два исхода, расположился на предпоследней, 14-й, строчке в зачете специалистов, а Михайлов, верно назвавший только двух победителей, занял последнее место среди журналистов. Он повторил худший результат текущего сезона, показанный в 13-м туре экс-вратарем "Спартака" Алексеем Зуевым.
Таким образом, Билялетдинов увеличил и без того огромное преимущество специалистов. После первого круга они ведут со счетом 114:87.
|
15-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Билялетдинов
|
Михайлов
|
1:1 – 0 очков
|
1:2 – 1 очко
|
1:0 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
1:0 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
2:1 – 2 очка
|
0:0 – 0 очков
|
0:1 – 0 очков
|
0:2 – 0 очков
|
1:0 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
2:1 – 1 очко
|
2:1 – 1 очко
|
1:1 – 0 очков
|
Итого
|
4 очка
|
2 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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