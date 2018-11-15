Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 14-го тура

Прогнозы на 14-й тур чемпионата России давали бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус и обозреватель "СЭ" Юрий Голышак.

После того как в прошлом туре Дмитрий Зеленов сократил отставание журналистов до 20 баллов, специалисты нанесли ответный удар. Белоус угадал точный счет матча в "Краснодаре", предсказал ничьи в Ростове-на-Дону и Казани и назвал победителей игр в Туле и Москве. Голышак смог ответить на это двумя очками за угаданную ничью "Ростова" и "Динамо" и баллом за исход встречи "Арсенала" с "Анжи".

После 14 туров преимущество специалистов составляет гигантские 26 очков – 111:85.

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам