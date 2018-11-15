23:30 15 ноября | Футбол — РПЛ

Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 14-го тура

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Прогнозы на 14-й тур чемпионата России давали бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус и обозреватель "СЭ" Юрий Голышак.

После того как в прошлом туре Дмитрий Зеленов сократил отставание журналистов до 20 баллов, специалисты нанесли ответный удар. Белоус угадал точный счет матча в "Краснодаре", предсказал ничьи в Ростове-на-Дону и Казани и назвал победителей игр в Туле и Москве. Голышак смог ответить на это двумя очками за угаданную ничью "Ростова" и "Динамо" и баллом за исход встречи "Арсенала" с "Анжи".

После 14 туров преимущество специалистов составляет гигантские 26 очков – 111:85.

14-й тур

Специалист

Журналист "СЭ"

Результаты

Белоус

Голышак

Арсенал – Анжи – 2:0

2:1 – 1 очко

4:0 – 1 очко

Урал – Оренбург – 2:1

1:0 – 2 очка

1:2 – 0 очков

Кр.Советов – Ахмат – 1:2

1:1 – 0 очков

2:1 – 0 очков

Ростов – Динамо – 0:0

2:0 – 0 очков

1:1 – 2 очка

Уфа – Спартак – 2:0

1:2 – 0 очков

0:3 – 0 очков

Краснодар – Енисей – 3:0

3:0 – 3 очка

2:2 – 0 очков

Рубин – Локомотив – 0:0

2:2 – 2 очка

0:2 – 0 очков

ЦСКА – Зенит – 2:0

2:1 – 1 очко

0:2 – 0 очков

Итого

9 очков

3 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.

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