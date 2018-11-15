Конкурс прогнозистов РПЛ: итоги 14-го тура

Прогнозы на 14-й тур чемпионата России давали бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус и обозреватель "СЭ" Юрий Голышак.
После того как в прошлом туре Дмитрий Зеленов сократил отставание журналистов до 20 баллов, специалисты нанесли ответный удар. Белоус угадал точный счет матча в "Краснодаре", предсказал ничьи в Ростове-на-Дону и Казани и назвал победителей игр в Туле и Москве. Голышак смог ответить на это двумя очками за угаданную ничью "Ростова" и "Динамо" и баллом за исход встречи "Арсенала" с "Анжи".
После 14 туров преимущество специалистов составляет гигантские 26 очков – 111:85.
|
14-й тур
|
Специалист
|
Журналист "СЭ"
|
Результаты
|
Белоус
|
Голышак
|
2:1 – 1 очко
|
4:0 – 1 очко
|
1:0 – 2 очка
|
1:2 – 0 очков
|
1:1 – 0 очков
|
2:1 – 0 очков
|
2:0 – 0 очков
|
1:1 – 2 очка
|
1:2 – 0 очков
|
0:3 – 0 очков
|
3:0 – 3 очка
|
2:2 – 0 очков
|
2:2 – 2 очка
|
0:2 – 0 очков
|
2:1 – 1 очко
|
0:2 – 0 очков
|
Итого
|
9 очков
|
3 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход – 1, угаданная разность в счете – 2, угаданный счет – 3 очка.
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